Jimi Blue Ochsenknecht meldet sich nach seiner Festnahme

Jimi Blue Ochsenknecht (33) wurde am Hamburger Flughafen festgenommen. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Innsbruck erklärte bereits, dass gegen den ehemaligen "Wilde Kerle"-Star ein europäischer Haftbefehl vorliegt. Der Grund dafür: In Österreich läuft ein Ermittlungsverfahren gegen Jimi, bei dem es um den Verdacht des Betrugs im Zusammenhang mit einer großen Geldsumme geht. In seiner Instagram-Story meldete sich Jimi nun nach seiner Festnahme zu Wort: "Macht euch keine Sorgen, gibt ein großes Missverständnis. Das sind wir grad am klären."

Da derzeit kein genauer Wohnort von Jimi bekannt ist, also wo er lebt oder gar gemeldet ist, besteht laut der Staatsanwaltschaft Fluchtgefahr. Zuvor war gegen den Schauspieler ein internationaler Haftbefehl erlassen worden. Am Hamburger Flughafen wurde er schließlich abgeführt – er kam wohl gerade aus Dubai. Die deutschen Behörden müssen nun entscheiden, wie es mit Jimi weitergeht. 2021 hatte ihn das Tiroler Hotel Sonne verklagt, da er eine Rechnung von fast 14.000 Euro nicht beglichen haben soll.

In seinem aktuellen Statement klingt es so, als würde Jimi die Vorwürfe nach wie vor dementieren. Das hatte der Sohn von Natascha Ochsenknecht (60) bereits im Mai gegenüber RTL getan. "Ich möchte solchen Leuten keine Plattform geben. Ich kenne meine Wahrheit und ich stehe für meine Fehler gerade, und da habe ich keinen Fehler begangen", stellte der 33-Jährige damals gegenüber dem TV-Sender klar. Wie es nun mit Jimi weitergeht, bleibt abzuwarten.

Getty Images Jimi Blue Ochsenknecht, Schauspieler

AEDT / ActionPress Jimi Blue Ochsenknecht, TV-Star

