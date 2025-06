Kim Virginia verrät den Namen ihrer stillgeborenen Tochter

Kim Virginia Hartung (30) hat auf Instagram den Namen ihrer stillgeborenen Tochter offenbart. In einem emotionalen Post teilte die ehemalige Temptation Island-Verführerin ihre Trauer mit ihrer Community. "Mögest du deinen Frieden endlich finden. Rest in Peace! Amalia. Auf dass du nun in einer besseren Welt bist. Mein Herz schlägt weiter, aber ein Teil bleibt für immer bei dir", schrieb die 30-Jährige. In dem Beitrag teilte die Influencerin auch Bilder, auf denen sie mit einem Schwangerschaftsbauch und Nikola am Strand posiert und den Moment genießt.

Das tragische Schicksal wurde erst kürzlich publik, als Nikola (29) bekannt gab, dass ihr gemeinsames Kind still geboren wurde. Nun hat Kim persönliche Worte für die kleine Amalia gefunden, die den Weg ihrer Trauer öffentlich sichtbar machen. Nikola, der Vater des Kindes, zeigt sich auf Social Media unter dem veröffentlichten Beitrag ebenfalls in mitfühlender Anteilnahme. Der Tattooliebhaber kommentiert Emojis einer weißen Taube und gefalteten Händen. Das Paar war bis vor kurzer Zeit verlobt, doch obwohl sie nicht mehr zusammen sind, stehen sie offenbar gemeinsam diesen schweren Verlust durch.

Kim wurde in den vergangenen Monaten mit heftiger Kritik und diversen Spekulationen rund um ihre Schwangerschaft konfrontiert. So glaubten einige Social-Media-User nicht, dass Kim wirklich schwanger sei – unter anderem, weil sie keine Fotos ihres Babybauchs veröffentlichte. Doch von all dem Gossip der Hater habe sie sich in der schweren Zeit nicht beirren lassen. "Ich hatte ehrlich gesagt mit ganz anderen Dingen zu tun – emotional, organisatorisch, gesundheitlich. Ich konnte mich da nicht auch noch in den Gossip-Strudel werfen [...] – das war in dem Moment einfach nicht mein Fokus. Ich hatte andere Gedanken. Andere Sorgen", erklärte sie in einem Instagram-Statement von vor wenigen Stunden.

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia und Nikola Glumac, Realitystars

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung im Mai 2025

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung im Juni 2025