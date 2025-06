Babybauchfoto: Kim Virginia nimmt Abschied von ihrem Kind

Kim Virginia Hartung (30) hat sich nach dem Verlust ihres Kindes mit einem emotionalen Statement auf Instagram zu Wort gemeldet. Die Reality-TV-Darstellerin teilte ein Foto, das sie mit ihrem Ex-Verlobten Nikola Glumac (29) und ihrem Babybauch am Strand zeigt, und sprach in poetischen Worten über den Schmerz und die Trauer, die sie aktuell durchlebt. "Du bist gegangen, bevor du richtig da warst. [...] Ich habe mir ausgemalt, wie du lachst, wie du weinst, wie du lebst. Ich wollte dich beschützen vor allem, was diese Welt dir antun könnte und ich tröste mich mit dem Gedanken, dass du in einer besseren Welt bist. Einer, in der Liebe wirklich bedingungslos ist", trauert die Reality-TV-Bekanntheit.

In dem Beitrag, den sie unter anderem mit den Worten "Mögest du deinen Frieden endlich finden" abschloss, bat Kim eindringlich darum, dass ihr verstorbenes Kind respektiert werde: "Lasst mein Kind in Frieden ruhen! Nennt es nicht. Nutzt es nicht. Greift es nicht an. Es hat euch nie etwas getan! Ich liebe dich, mein Kind. Für immer." Kritiker, die öffentlich ihre Schwangerschaft angezweifelt hatten, forderte sie auf, einen Schritt zurückzutreten. Es handle sich um eine zutiefst persönliche Tragödie, und sie sei stark genug, den Hass zu ertragen, doch ihr Kind gehöre geschützt.

Neben diesem Posting sprach Kim Virginia auch noch in vier weiteren Beiträgen zu ihren Followern, berichtete darin von ihrem aktuellen Gefühlszustand, dem Stress, den sie aktuell durchlebt, und dem andauernden Getratsche über sie und ihre – von unzähligen Kritikern infrage gestellte – Schwangerschaft mit ihrem ersten Nachwuchs. "Ich nehme aktuell Antidepressiva, schon seit einer Weile [...] An dieser Stelle auch wichtig – ich bin natürlich in ärztlicher Betreuung", verriet sie ihren Fans.

Instagram / kimvirginiaa Schwangere Kim Virginia und Nikola Glumac

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia und Nikola Glumac, Realitystars

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung, TV-Bekanntheit