Kim Virginia nimmt zu Fake-Schwangerschafts-Vorwurf Stellung

Reality-TV-Star Kim Virginia Hartung (30) hat sich auf Instagram kritisch zu den vielen Gerüchten und Spekulationen geäußert, die ihre Schwangerschaft und die tragische Stillgeburt ihres Kindes begleitet haben. Von Fans wird sie derzeit häufig gefragt, warum sie sich nicht weinend oder emotional im Netz zeigt. "Ich mache nichts, um Mitleid oder Almosen zu bekommen", erklärt Kim in der Stellungnahme und betont, dass so etwas nicht ihre Art sei. Auch auf die vielen Gerüchte der letzten Wochen geht die ehemalige Temptation Island-Verführerin in dem Video ein.

So thematisiert sie beispielsweise ihre viel diskutierte Babyparty und das Gender-Reveal-Video. Sie erklärt, dass sie den Clip eigentlich gar nicht posten wollte. Ihr damaliger Verlobter Nikola Glumac (29) habe sie jedoch überzeugt. Nach Veröffentlichung des Videos zweifelten viele Fans an der Echtheit. Einigen fiel zum Beispiel auf, dass es in dem Clip auf einmal hell und dann sofort dunkel war. "Bruder, die Sonne geht hier [in Dubai] in zwei Minuten unter. [...] Die Sonne war da, und dann war sie weg, weil sie untergegangen ist", stellt Kim amüsiert klar.

Ebenfalls wurde Kim oft unterstellt, sie trage einen Fake-Babybauch. Aufmerksame Fans wollten vor einigen Wochen auf einem Video einen Umschnallbauch unter ihrem Shirt erkannt haben. Doch auch darauf geht Kim ein: "Leute, ich hatte den fettesten V-Ausschnitt an. Da frage ich mich wirklich, für wie dumm halten mich denn die Leute? Weil wenn ich da einen Umschnallbauch hätte, dann würde ich wohl kaum den fettesten V-Ausschnitt anziehen." Auch dass sie am Flughafen wegen ihres Umschnallbauchs vom Zoll angehalten wurde, hält Kim für absurd. Als ehemalige Flugbegleiterin weiß sie, dass so etwas mit Sicherheit nicht illegal ist.

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia, Realitystar

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac, Realitystars

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung, Realitystar