Gegen Kim Virginia wurde angeblich Strafanzeige gestellt

Nach eigenen Angaben ereignete sich vor wenigen Wochen ein Vorfall mit körperlicher Gewalt bei Kim Virginia Hartung (30). Im Netz wird der Reality-TV-Bekanntheit vorgeworfen, dass dies nicht stimme und es soll eine Anzeige gestellt worden sein – wegen des Verdachts des Vortäuschens einer Straftat. Medienberichten zufolge handelt es sich hierbei nicht bloß um Gerüchte: Die Ex von Nikola Glumac (29) soll tatsächlich angezeigt worden sein. Wie Kurier behauptet, habe die Presseabteilung der Staatsanwaltschaft Mannheim bestätigt, dass am heutigen Tag, dem 25. Juni, eine Anzeige per Fax einging. "Die Strafanzeige wird nun geprüft", heißt es ferner. Promiflash hat bei Kim und ihrem Management um eine Stellungnahme gebeten, bisher gab es jedoch keine Antwort.

Nach dem angeblichen Vorfall der körperlichen Gewalt musste Kim nach eigenen Angaben ins Krankenhaus. Ein paar Tage später meldete sich ihr früherer Verlobter Nikola auf Instagram mit einem emotionalen Statement, in dem er verkündete, dass Kim das gemeinsame Baby verloren habe. Es lautete unter anderem: "Ich kann nicht mehr schweigen. Kim ist wieder im Krankenhaus und sie meldet sich nicht, weil sie einfach nicht mehr kann. [...] Seit wir zusammen sind, erfährt sie jeden Tag Hass. Jeden Tag. Und jetzt ist der Punkt erreicht, wo ich sagen muss: Genug ist genug! [...] Unser Kind kam still zur Welt."

Aufgrund der schockierenden Nachricht über die Stillgeburt erfuhr Kim eine regelrechte Lawine von Hassnachrichten. Nicht nur zahlreiche Social-Media-Nutzer, sondern auch Personen des öffentlichen Lebens, bezweifelten, dass die Promis unter Palmen-Teilnehmerin jemals schwanger gewesen sei. Die 30-Jährige war über die negativen Reaktionen fassungslos. Auch darüber, dass Nikola mit ihrer Geschichte an die Öffentlichkeit ging, zeigte sie sich erschüttert. Zudem machte die Influencerin den Grund publik, der angeblich zum Verlust ihres Babys führte: "Mein Kind hat das Licht der Welt nicht erblicken können und nein, das lag nicht daran, dass ich 'herumgeflogen' bin oder 'nicht aufgepasst' hätte, sondern weil mir eine kranke Person in Deutschland in den Magen getreten hat."

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung im April 2025

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung, Realitystars

