Geht Sarina Nowak (25) bald unter die Victoria's Secret-Engel? Die Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin eroberte in diesem Jahr als Curvy-Model die Catwalks dieser Welt und ergatterte unter anderem einen Vertrag mit der Sports Illustrated. Im Promiflash-Interview verriet die 25-Jährige nun: Sie würde sich wünschen, dass auch die bekannte Dessous-Linie Victoria's Secret bei ihrer nächsten Show mehr auf kurvige Schönheiten setzt! "Ich hoffe, dass die endlich einsehen, dass auch Curvy-Models Unterwäsche tragen können", erklärte Sarina.



