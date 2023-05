Sarina Nowak dachte zuerst, ihr Hirntumor wäre nur Migräne

Es waren die schlimmsten Kopfschmerzen ihres Lebens! Im September des vergangenen Jahres hatte die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin Sarina Nowak (29) besorgniserregende Neuigkeiten mit ihren Fans geteilt: Bei der Blondine war ein Tumor im Kopf entdeckt worden, welcher ihr daraufhin operativ entfernt werden musste. Noch immer hat das Model mit den Folgen des Hirntumors zu kämpfen. Dabei dachte Sarina anfangs, dass sie nur eine starke Migräne habe!

Im Gala-Interview erinnerte sich die Beauty an die Zeit vor der Schockdiagnose zurück: "Ich dachte die ganze Zeit, das ist Migräne und das geht bestimmt weg." Doch die Schmerzen blieben und wurden sogar noch schlimmer, weswegen Sarina schließlich doch ins Krankenhaus ging. "Tief in mir drinnen hatte ich schon so das Gefühl, dass da was nicht stimmt", gestand das Plus-Size-Model. Allerdings habe sie niemals mit einem Hirntumor gerechnet. "Ich hatte Angst, dass ich sterbe", erschauderte die Powerfrau.

Die Operation hat Sarina gut überstanden. Trotzdem haben sich ein paar Dinge in ihrem Leben geändert." Ich will ganz viel Wasser trinken, aber habe trotzdem das Gefühl, dass ich verdurste. Das hat der Tumor ein bisschen angegriffen", erklärte die Reality-TV-Teilnehmerin in einem früheren Interview. Die Heilungsphase dauere ungefähr ein Jahr.

Anzeige

Instagram / sarinanowak Sarina Nowak im Mai 2022

Anzeige

Getty Images Sarina Nowak und David Vincour bei "Dancing On Ice" 2019

Anzeige

Instagram / sarinanowak Sarina Nowak, ehemalige "Germany's next Topmodel"-Kandidatin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de