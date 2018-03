Shooting-Star am Curvy-Model-Himmel! Sarina Nowak (25) startete ihre Laufsteg-Karriere als Sechstplatzierte in der vierten Staffel Germany's next Topmodel. In diesem Jahr erschien die Blondine plötzlich mit vier Kleidergrößen mehr wieder auf der Bildfläche und alle reißen sich um die neue Curvy-Beauty. Der Erfolg sei noch immer unfassbar, verriet die 25-Jährige im Promiflash-Interview beim Screening von "Dieses bescheuerte Herz": "Ich glaube, die Karriere ist sehr bergauf gegangen. Also, das war auf jeden Fall ein Highlight. Die vielen coolen Jobs, die ich gemacht habe und einfach das ganze Erlebnis. Ich bin sehr dankbar dafür, was ich dieses Jahr alles erlebt habe und ich freue mich schon auf nächstes Jahr."



