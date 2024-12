Hot oder Flop? Sarina Nowak posiert im gewagten Latex-Outfit

Sarina Nowak (31) präsentiert nicht nur gerne ihr Händchen für elegante Outfits im Netz, sondern setzt auch immer wieder ihre Kurven perfekt in Szene. Sie ist ja nicht umsonst seit Jahren ein erfolgreiches Curvy-Model, das unter anderem schon für Fenty und Puma vor der Kamera stand. Für aktuelle Fotos auf Instagram ist das Model in ein hautenges, weinrotes Latexkleid geschlüpft. Dazu kombiniert sie einen weißen Spitzenbolero und durchsichtige Schuhe. Die Haare trägt sie in leichten Locken, die ihr über die Schultern fallen. Mit selbstbewussten Posen heizt sie ihren Fans ein und zeigt sich dabei von ihrer besten Seite.

Den Fans des Models scheint es zu gefallen. In der Kommentarspalte schicken sie ein Flammen-Emoji nach dem anderen. "Ich liebe deine Kurven, Baby! Bitte bleib so, wie du bist" und "Wow! Mega sexy, Sarina! Du bist einfach eine tolle Frau und hast einen mega schönen Körper", schwärmen sie. Manche nennen sie sogar einen "Traum in Rot" oder gar ihre "Traumfrau". Dass sie so für ihre Kurven gefeiert wird, war nicht immer so. Am Anfang ihrer Karriere als Curvy-Model hatte Sarina viel Kritik einstecken müssen. Doch spätestens seit sie 2017 erstmals für Sports Illustrated über den Laufsteg schwebte, dürften ihr die Kritiker egal sein – immerhin gehört sie heutzutage zu den erfolgreichsten deutschen Models.

In den vergangenen zwei Jahren sorgte Sarina immer mal wieder für Aufmerksamkeit – allerdings nicht wegen ihrer Kurven. Im September 2022 gab sie preis, dass sie sich einer Kopfoperation unterziehen musste: Bei ihr war ein Gehirntumor festgestellt worden. "Ich dachte die ganze Zeit, das ist Migräne und das geht bestimmt weg", erzählte sie einige Monate später im Interview mit Gala über ihre Diagnose. Dass es sich am Ende tatsächlich um einen Tumor handelte, erschreckte Sarina sehr. "Ich hatte Angst, dass ich sterbe", gab sie zu.

Anzeige Anzeige

Instagram / sarinanowak Sarina Nowak, Model

Anzeige Anzeige

Instagram / sarinanowak Sarina Nowak, ehemalige GNTM-Kandidatin

Anzeige Anzeige

Anzeige