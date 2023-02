Kurven-Queen Sarina Nowak heizt Fans in roten Dessous ein

Sarina Nowak (29) weiß ihren Körper in Szene zu setzen! Im Jahr 2009 war die Blondine noch bei Germany's next Topmodel zu sehen. Danach ging es hoch hinaus: Sie machte sich einen Namen als Curvy-Model und lief unter anderem auf der London Fashion Week. Als Stargast kehrte die Niedersächsin im vergangenen Jahr sogar an Heidi Klums (49) Seite zurück. Auch im Netz präsentiert sie sich immer wieder. Jetzt flashte Sarina ihre Follower in heißen roten Dessous!

Via Instagram teilte die 29-Jährige den sexy Schnappschuss. Darauf ist Sarina in heißer Unterwäsche in knalligem Rot von Rihannas (34) Marke Fenty x Savage zu sehen. In den ausgefallenen Dessous stellt sie ihre Kurven wunderbar zur Schau – sehr zum Gefallen ihrer Follower. "Rot ist deine Farbe", "die Heißeste" und "Wow, wow, wow", feierten ihre Fans den Look der Beauty.

So selbstbewusst ist Sarina allerdings nicht immer. "Ich liebe meine Kurven, aber ich habe auch mal Tage, wo ich mich nicht toll, schön oder wohl fühle", räumte sie in einer Instagram-Fragerunde ein. Ein positives Mindset bringe sie jedoch immer wieder zurück in die richtige Spur. Dafür nutze sie unter anderem Meditations-Apps.

Sarina Nowak, Curvy-Model

Sarina Nowak, Model

Sarina Nowak, Model

