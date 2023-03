Nach Hirntumor-Operation: So geht es Sarina Nowak inzwischen

Sarina Nowak (29) kann endlich wieder lachen. Im September des vergangenen Jahres hatte die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin besorgniserregende Neuigkeiten mit ihren Fans geteilt: Bei dem Model war ein Tumor im Kopf entdeckt worden, welcher ihr daraufhin operativ entfernt werden musste. Doch wie geht es der Influencerin eigentlich inzwischen? In einem Interview klärte Sarina jetzt über ihren aktuellen Gesundheitszustand auf.

Im Gespräch mit RTL berichtete die 29-Jährige erleichtert, dass es ihr seit der OP schon sehr viel besser gehe. Dennoch habe sie noch mit ein paar Folgen des Tumors zu kämpfen. " Ich will ganz viel Wasser trinken, aber habe trotzdem das Gefühl, dass ich verdurste. Das hat der Tumor ein bisschen angegriffen", erklärte die Blondine und verriet, dass sie eventuell für immer damit leben müsse. "Aber wenn nicht, dann geht das hoffentlich bald weg. Also das dauert so ungefähr ein Jahr, die Heilungsphase. Aber es ist schon besser geworden, zum Glück", berichtete Sarina.

Das Model scheint wieder in seinem normalen Alltag angekommen zu sein. Dass Sarina die wohl schwerste Zeit in ihrem Leben so gut durchstehen konnte, habe sie ein paar ganz besonderen Menschen zu verdanken. "Mein Papa ist echt so ein Held für mich. Meine Familie war echt immer da und an meiner Seite", erinnerte sich die einstige Castingshow-Teilnehmerin.

Anzeige

Instagram / sarinanowak Sarina Nowak, Model

Anzeige

Instagram / sarinanowak Sarina Nowak, Curvy-Model

Anzeige

Instagram / sarinanowak Sarina Nowak im Dezember 2020

Anzeige

Denkt ihr, Sarina wird ihre Fans weiterhin über ihren Gesundheitszustand informieren? Ja, ganz bestimmt. Nein, ich denke nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de