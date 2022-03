Heidi Klum (48) könnte nicht stolzer auf ihre kommende Gastjurorin sein: Am Donnerstag flimmert eine neue Folge der aktuellen Germany's next Topmodel-Staffel über die Fernsehschirme. Neben dem großen Umstyling, dem wohl die meisten Fans der Castingshow schon entgegenfiebern, wartet aber auch wieder ein neuer Stargast auf die Zuschauer: Dieses Mal hat Heidi Ex-Kandidatin Sarina Nowak (28) eingeladen – und kam vorab aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus!

Um die kommende Episode anzuteasern, teilte die Modelmama ein Video mit Sarina auf Instagram, in dem sie mit jeder Menge Konfetti und guter Laune Party machen. Dazu textete die Frau von Tom Kaulitz (32) voller Stolz: "2009 war sie selbst Kandidatin bei GNTM und heute ist sie ein international gefeiertes Model und Influencerin. Sarina, du bist mega!"

Von Sarina sollten sich die diesjährigen Kandidatinnen auf jeden Fall eine Scheibe abschneiden: In der Vergangenheit hat die Plus-Size-Beauty nämlich schon mit großen Marken wie Good American von Khloé Kardashian (37) oder auch Pretty Little Thing zusammengearbeitet. Und auch auf den internationalen Laufstegen kommt die 28-Jährige mit ihren Kurven mega-gut an.

Instagram / sarinanowak Sarina Nowak, Curvy-Model

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz bei den Billboard Women in Music Awards in Kalifornien, März 2022

Instagram / sarinanowak Sarina Nowak, Model

