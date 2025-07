Angela Lanz freut sich über neun Kilo mehr auf den Rippen

Angela Lanz hat auf Instagram überraschend über eine gravierende Veränderung berichtet. Die 42-Jährige, die regelmäßig Einblicke in ihren Fitness-Alltag teilt, erklärte in einem neuen Post, dass sie in den letzten drei Jahren neun Kilogramm zugenommen hat – und darüber besonders glücklich sei. Begleitet von Bikini-Fotos schrieb sie: "Dies ist keine Geschichte übers Abnehmen. Es ist eine Geschichte über Kraftzuwachs." Angela betonte, dass mit jedem zusätzlichen Kilo auch ihre Stärke, Energie und ihr Selbstvertrauen gewachsen seien.

Heute trainiert Angela gezielt für mehr Leistung und nicht für Perfektion. Ihr Hyrox-Training, eine anspruchsvolle Kombination aus Kraft- und Ausdauereinheiten, hat ihr gezeigt, wie stark sie körperlich und mental wirklich ist. Früher habe sie sich vor Gewichtszunahme gefürchtet, verrät sie weiter, doch diese Angst habe sie mittlerweile abgelegt. Stattdessen fühlt sie sich heute stärker als je zuvor – sowohl im Geist als auch im Körper. Sie erinnert sich an Zeiten, in denen sie schlanker war, aber bei Weitem nicht so fit wie jetzt: "Ich war schlank – ja. Aber oft müde, hatte wenig Kraft, und irgendwann kamen die Konsequenzen: Mehrere Belastungsbrüche, hormonelle Probleme – und ständig die Frage: 'Bist du krank?' Dabei hatte ich damals sogar weniger Stress als heute."

Ihre sportlichen Erfolge musste sich Angela hart erkämpfen. Nach ihren zwei Schwangerschaften fiel es ihr schwer, wieder in Schwung zu kommen. Wie sie dem Stern berichtete, gelang es ihr erst durch gezieltes Krafttraining, Energie für den Alltag tanken zu können. Ihren muskulöseren Körper zu akzeptieren, war jedoch zunächst ungewohnt. "Am Anfang war es für mich ungewohnt, meinen Körper muskulöser zu sehen", gab sie offen zu.

Instagram / angela__lanz Angela Lanz, Juli 2025

Instagram / angela__lanz Angela Lanz, Juli 2025

Instagram / angela__lanz Angela Lanz, Juni 2025

