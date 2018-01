Er ist der Arzt in der Wildnis und der Mann, dem die Promis vertrauen: Dr. Bob (67) hat während der zwölf Staffeln von Ich bin ein Star – Holt mich hier raus fast alles erlebt. Egal, ob Rettung vor Giftschlagen oder Entlausung der Kandidaten: Der Australier, der mit bürgerlichem Namen Robert McCarron heißt, sorgt immer wieder für das leibliche und seelische Wohl der Bewohner . Doch manchmal geht es um weit mehr als nur um Wehwehchen. Das waren die fünf Top-Dramen des Dschungelarztes.

Mit dem Spruch "Ich esse keine Tiere" erheiterte 2011 Sarah Knappik (31) die Zuschauer. Hatte die Vegetarierin etwa vergessen, dass es bei der TV-Show durchaus um den Verzehr von Lebewesen geht? Ihre erste Möglichkeit zum Sternesammeln verdarb ihr allerdings nicht den Magen, sondern raubte ihr glatt den Atem. "Meine Luft war weg", erklärte sie in brachialem Englisch ihre Atemnot.

Alexander Keen (35) alias "Honey" brachte in der vergangenen Staffel neben dem Arzt auch sämtliche Zuschauer aus dem Konzept. Aus einem leichten Husten machte das Männermodel eine gefährliche Bronchitis – offenbar, um sich gekonnt vor den Prüfungen zu drücken. Doch der nervtötende Ex von Kim Hnizdo (21) hat nicht mit der Diagnose des Doktors gerechnet: Der erklärte die kränkelnde Honigbiene für vollkommen gesund.

Unvergessen und unübertroffen in puncto Dramatik war die "Not-OP" von Kim Gloss (25) 2012. Eine Kakerlake verirrte sich in den Gehörgang der Sängerin. Alle Versuche, da Getier zu befreien, scheiterten. Deshalb musste eine Pinzette her – damit konnte die Schabe herausgeholt werden.