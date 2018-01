Es wird nicht nur eklig, sondern auch heiß! Inzwischen sind es nicht einmal mehr zwei Wochen, bis es endlich wieder heißt: "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" Auch in diesem Jahr werden sich zwölf mehr oder weniger bekannte Promis der Herausforderung Dschungel stellen. Genau die könnte dieses Jahr allerdings noch größer werden als jemals zuvor: Das liegt jedoch nicht etwa an den Prüfungen, sondern am Wetter!