Endlich ist es so weit – Anna-Maria Zimmermann (29) zeigt zum ersten Mal ihren Sohnemann in voller Pracht! Seit der Geburt im Dezember teilt die frischgebackene Mama zwar regelmäßig putzige Pics des Nachwuchses, Mattis Gesicht hält sie allerdings immer gekonnt versteckt. Bis jetzt: Nun müssen sich die Fans nicht mehr nur mit winzigen Händchen oder Füßchen begnügen, denn die Sängerin gibt in ihrer Instagram-Story ungewohnt private Einblicke.