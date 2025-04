Anna-Maria Zimmermann kehrt an den Ballermann zurück

Anna-Maria Zimmermann (36) kehrt 2024 auf die Bühnen Mallorcas zurück – jedoch nicht wie gewohnt in den Bierkönig, sondern erstmals in den Megapark. Nach einer einjährigen Auszeit heizt die Schlagersängerin ihren Fans also bald wieder so richtig ein. "'Ich komme zurück an die Playa, ihr könnt mich dieses Jahr wieder hier auf Mallorca erleben", freut sich Anna-Maria auf Instagram. Kollegen wie Lorenz Büffel (45) und Isi Glück reagieren begeistert auf Anna-Marias Comeback. "Schön, dass Du da bist", kommentierte Lorenz, während Isi schrieb, sie freue sich "riesig".

Hinter Anna-Maria liegt ein turbulentes Jahr. Im Januar hatte sie bekannt gegeben, dass sie und ihr Ehemann Christian Tegeler sich nach neun Jahren Ehe getrennt haben. "Ja, Christian und ich haben uns einvernehmlich getrennt. Unsere Kinder stehen für uns weiterhin im Mittelpunkt", erklärte die Musikerin im Gespräch mit Bild.

Dass sie für ihre gemeinsamen Kinder weiterhin an einem Strang ziehen, machte die 36-Jährige erst Anfang März mit einem süßen Instagram-Post klar. In ihrer Story veröffentlichte die "Sorgenfrei"-Interpretin einige Aufnahmen, die sie mit ihren Söhnen und Ex Christian beim Karneval zeigte. Das Ex-Paar wählte sogar ein identisches Kostüm: Beide trugen ein mit grünen Blättern verziertes Outfit.

Getty Images Anna-Maria Zimmermann, 2024

ActionPress / Sebastian Gabsch / Future Image Christian Tegeler und Anna-Maria Zimmermann

