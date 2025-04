Anna-Maria Zimmermann wehrt sich gegen Hater im Netz

Anna-Maria Zimmermann (36) hat sich öffentlich gegen schwere Vorwürfe aus dem Internet gewehrt. Die bekannte Ballermann-Sängerin, die derzeit regelmäßig im Megapark auf Mallorca auftritt, sieht sich in sozialen Medien mit der Kritik konfrontiert, ihre zwei Söhne zu vernachlässigen. In einem Instagram-Video reagiert Anna-Maria auf einen Kommentar, in dem sie gefragt wird: "Sag mal, vermisst du deine Kinder gar nicht, wenn du nur an Musik und Partys denkst?" Die Vorwürfe scheinen die Sängerin zu belasten, denn sie entgegnet deutlich: "Da kriege ich schlechte Laune" und erklärt, dass sie ihre Söhne Matti und Sepp selbstverständlich immer vermisst. Sie betont, dass sie Familie und Beruf gut miteinander vereinbart: "Meine Jungs sind gerade im Urlaub. Diese Woche mit Papa, nächste Woche mit Mama. Und ja, ich vermisse meine Jungs immer. Wir sind jede Woche in Kontakt." Anfang des Jahres gab die Sängerin bekannt, dass sie und ihr Mann Christian getrennte Wege gehen.

In dem veröffentlichten Video betont sie, dass die Musik- und Partysaison ihr Beruf ist, den sie über alles liebt. Selbstironisch gesteht sie: "Ich weiß, es gibt schlechtere Jobs, definitiv. Und ich liebe es, diesen Job zu haben und ausüben zu dürfen." Auch auf die Frage, ob sie als Mutter keine "Partymaus" mehr sein dürfe, reagiert sie klar: "Darf man als Mama von zwei Kindern keine Partymaus sein und bleiben? Ich hasse so etwas wirklich." Unterstützung erhält Anna-Maria aus verschiedenen Richtungen: Kollegin Isi Glück lobt sie als "Powerfrau", während Ballermann-Star Jürgen Milski (61) unverblümt kommentiert: "Mein Papa hat immer gesagt: 'Die Dummen sterben nie aus.' Und die, die so etwas schreiben, haben ihr eigenes Leben schon lange verkackt. Also mach weiter so wie bisher!"

Hinter den Kulissen zeigt sich, wie sehr Anna-Maria Zimmermann für ihre Kinder da ist – auch wenn sie beruflich viel unterwegs ist. Sie nutzt jede Gelegenheit, Zeit mit Matti und Sepp zu verbringen, und spricht immer wieder davon, wie stolz sie auf ihre Söhne ist. In Interviews betont die Sängerin häufig, wie wichtig ihr ihre Familie ist. Als ausgebildete Kauffrau ist sie es gewohnt, ihr Leben zu organisieren und Prioritäten zu setzen. Bereits in der Vergangenheit musste Anna-Maria beweisen, dass sie stark genug ist, große Herausforderungen zu meistern: Nach einem schweren Hubschrauberunfall im Jahr 2010 kämpfte sie sich zurück auf die Bühne und inspirierte mit ihrem Durchhaltevermögen viele Fans.

Anzeige Anzeige

Instagram / amz_welt Anna-Maria Zimmermann und ihre zwei Söhne Matti und Sepp, Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Anna-Maria Zimmermann, 2024

Anzeige Anzeige