Bestätigt: Anna-Maria Zimmermann ist wieder frisch verliebt

Es ist offiziell: Anna-Maria Zimmermann (36) hat ihr Herz verschenkt. Die Sängerin hat in Julian Benz ihre neue Liebe gefunden. Das bestätigt Matthias Distel, besser bekannt als Ikke Hüftgold (48), der Chef der Künstleragentur Summerfield, gegenüber RTL. "Ich freue mich, dass Julian eine tolle Frau mit Anna-Maria gefunden hat. Sie wirken sehr glücklich und vielleicht bringt sie ihm so auch noch die leisen Töne bei", kommentiert Matthias das neue Liebesglück der Schlager-Stars. Vor allem am Megapark scheinen die Funken gesprüht zu haben, denn sowohl Anna-Maria als auch Julian treten dort regelmäßig auf. Fans hatten die beiden schon mehrfach in vertrauten Momenten beobachtet, doch jetzt ist klar: Hier liegt Liebe in der Luft.

Karrieretechnisch läuft es für beide Musiker derzeit ebenfalls bestens. Anna-Maria, die erst kürzlich von ihrer langjährigen Bühne im Bierkönig zum Megapark wechselte, genießt nicht nur beruflich, sondern jetzt auch privat Aufwind. Julian bringt zudem am Freitag seinen nächsten Song "Endlich wieder Freibier" heraus. Die beiden stehen an der Playa de Palma offenbar nicht nur gemeinsam vor dem Mikrofon, sondern feiern auch das Leben mit Freunden wie der Ballermann-Ikone Isi Glück. Gemeinsam ließen sie es sich am Megapark-Opening gut gehen, lachten zusammen auf dem roten Teppich und genossen die gute Laune.

Noch vor wenigen Wochen sorgte Anna-Maria für Gesprächsstoff, als sie sich bei einer Interviewfrage von RTL zu einem möglichen neuen Mann äußerst schlagfertig gab und das Gespräch kurzerhand beendete. "Ähm, ich muss jetzt gehen. Ciao!", erklärte die 36-Jährige und verschwand mit einem Lächeln. Vor Julian führte Anna-Maria 17 Jahre lang eine Beziehung mit Christian Tegeler, mit dem sie zwei gemeinsame Söhne auf der Welt begrüßen durfte: Matti und Sepp. Ihre Trennung gaben die Musikerin und der Gastronom im Januar 2025 bekannt.

Instagram / julianbenz_offiziell Julian Benz, Ballermann-Star

ActionPress / Sebastian Gabsch / Future Image Christian Tegeler und Anna-Maria Zimmermann

