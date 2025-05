Nach Liebes-News: Anna-Maria Zimmermann postet Turtel-Clip

Erst gestern wurden die aufregenden Neuigkeiten aufgedeckt: Anna-Maria Zimmermann (36) ist wieder vergeben! Ihr neuer Partner ist kein anderer als Julian Benz, ein Schlagerstar genau wie sie. Die Infos wurden allerdings nicht von dem Pärchen selbst ans Licht gebracht, sondern von Ikke Hüftgold (48). Jetzt melden sich die beiden erstmals selbst dazu: Auf Instagram teilen sie ein Video, in dem die Musikerin lachend mit dem Musiker herumalbert. Beide halten ein Sektglas in der Hand, während Anna-Maria unter der strahlenden Sonne auf den Rücken von Julian klettert. Vertraut gibt sie ihm einen Kuss auf die Wange oder beißt ihm spielerisch in den Bizeps, während er in die Kamera grinst. "Glück ist kein Ziel, sondern eine Reise. Lasst uns reisen...", schreibt sie dazu.

Doch anscheinend hat es die beiden nicht besonders glücklich gemacht, dass ihre Beziehung schon an die Öffentlichkeit getragen wurde. Denn in dem Text zum Clip schreibt Anna-Maria weiter: "Das Telefon steht nicht mehr still, dabei wollen wir doch einfach glücklich sein, unser Leben genießen. Bitte lasst mich / uns doch einfach mal atmen und genießen (liebe Presse, ich weiß, es ist Euer Job)." Letztendlich wendet sie sich noch an ihre Community im Netz und versichert ihnen, sich zum "richtigen" Zeitpunkt bei ihren Fans zu melden. Julian kommentiert den Text seiner Partnerin mit drei roten Herz-Emojis.

Matthias Distel, wie Ikke mit bürgerlichem Namen heißt, beteuerte gegenüber RTL: "Ich freue mich, dass Julian eine tolle Frau mit Anna-Maria gefunden hat. Sie wirken sehr glücklich und vielleicht bringt sie ihm so auch noch die leisen Töne bei." Bevor Julian und Anna-Maria ihr gemeinsames Glück gefunden haben, war die "Liebe verboten"-Interpretin sehr lange mit Christian Tegeler zusammen gewesen. Mit dem Gastronomen bekam sie zwei Söhne, Matti und Sepp.

Instagram / amz_welt Anna-Maria Zimmermann und Julian Benz, Mai 2025

Instagram / julianbenz_offiziell Julian Benz, Ballermann-Star

