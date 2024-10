Anna-Marias Mann spielte ihr Matthias Reims Song im Koma vor

In der ersten Folge der neuen Vox-Show "Sing meinen Schlager" mussten in prominenter Runde Hits der Schlagerlegende Matthias Reim (66) auf die Bühne gebracht werden. Die Schlagersängerin Anna-Maria Zimmermann (35) teilte eine bewegende Geschichte aus ihrem Leben, bevor sie für "Du bist mein Glück" zum Mikrofon griff. Im Jahr 2010 überlebte sie einen schweren Hubschrauberabsturz und lag daraufhin 17 Tage lang im Koma. In dieser Zeit wussten weder Ärzte noch Familie, ob sie jemals wieder aufwachen würde. Die Mediziner rieten ihrem damaligen Freund und heutigem Ehemann Christian Tegeler, ihr Musik vorzuspielen – woraufhin er Anna-Maria den Song "Du bist mein Glück" von Matthias in Dauerschleife ans Ohr legte.

Die 35-Jährige berichtete in der Show weiter: "Als ich aufwachte, dachte ich, ich hätte die ganze Zeit 'Du bist mein Glück' gesungen." Für Anna-Maria persönlich sei die Zeit im Koma nicht schwer gewesen, da sie nichts davon mitbekommen habe. Viel härter sei diese Phase jedoch für ihre Familie und insbesondere für ihren Partner gewesen, der 17 Tage um ihr Leben gebangt habe. Das Lied von Matthias habe ihm in dieser schwierigen Zeit viel Trost und Halt gegeben.

Matthias, der bis zu diesem Moment bei "Sing meinen Schlager" nichts von Anna-Marias bewegender Geschichte wusste, zeigte sich tief berührt. "Das ist unglaublich zu hören. Es berührt mich sehr", sagte der Sänger sichtlich ergriffen. Schon die Anmoderation von Anna-Marias Auftritt sorgte für Gänsehaut. Inka Bause (55) erklärte: "Anna-Maria, du singst heute den wohl wichtigsten Song in deinem Leben." Ihr Leben teilt sich Anna-Maria nach wie vor mit ihrem Mann Christian. Das Paar hat mittlerweile zwei gemeinsame Kinder.

Getty Images Anna-Maria Zimmermann auf der Bühne, Schlagerboom Open Air, 2024

Action Press / Christoph Hardt / Future Image Anna-Maria Zimmermann und ihr Ehemann Christian Tegeler