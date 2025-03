Trotz Trennung: Anna-Maria Zimmermann feiert mit Ex Karneval

Anna-Maria Zimmermann (36) bestätigte Anfang des Jahres die traurige Nachricht, dass sie und ihr damaliger Ehemann Christian Tegeler getrennte Wege gehen. Für die Sängerin und den Restaurantbesitzer stehen die gemeinsamen Kinder an erster Stelle – was nun auch durch einen Beitrag auf Instagram deutlich wird. In ihrer Story veröffentlicht die "1000 Träume weit"-Interpretin einige Schnappschüsse ihrer Aktivitäten im Kölner Karneval, darunter ein Bild, das sie mit ihren Söhnen und Christian zeigt. Das Ex-Paar feierte das Fest sogar im Partnerlook: Auf dem Foto tragen beide ein komplett grünes, mit Blättern verziertes Outfit.

Die 36-Jährige machte schon kurz nach Bekanntgabe ihrer Trennung deutlich, dass kein böses Blut zwischen ihr und ihrem Ex-Mann fließt – und offenbarte außerdem, dass sie sich bereits vor einiger Zeit getrennt haben. "Wir konnten es Gott sei Dank lange geheim halten, weil wir für uns erst einmal eine Zeit gebraucht haben", erklärte Anna-Maria nach ihrem Auftritt in der Sendung "Schlagerchampions" von Florian Silbereisen (43). Sie versicherte: "Alles ist gut, uns geht's gut. Wir verstehen uns weiter blendend, wir bleiben Team Eltern und wir sind natürlich für unsere Räuber immer da."

Anna-Maria und der Gastronom gingen insgesamt 17 Jahre gemeinsam durchs Leben, davon neun als Ehepaar. Sie krönten ihre Liebe 2017 und 2020 mit ihren Söhnen Matti und Sepp und hätten eigentlich am 10. Januar 2025 ihre Rosenhochzeit gefeiert – doch wenige Tage zuvor gab die Musikerin das Ehe-Aus des Paares bekannt. "Ja, Christian und ich haben uns einvernehmlich getrennt. Unsere Kinder stehen für uns weiterhin im Mittelpunkt", bestätigte sie im Gespräch mit der Bild.

Instagram / amz_welt Anna-Maria Zimmermann und ihre zwei Söhne Matti und Sepp, Oktober 2024

ActionPress / Christoph Hardt / Future Image Anna-Maria Zimmermann und Christian Tegeler, November 2016

