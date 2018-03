Der Sänger wird im diesjährigen Dschungelcamp nicht die Hosen runterlassen! Am 19. Januar startet die zwölfte Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" und Sydney Youngblood (57) ist sich sicher: Sein bestes Stück sei nicht wirklich kameratauglich, wie er Promiflash verrät: “Ich sage immer: Ich habe eine große Stimme, aber der liebe Gott hat mir einen kleinen Penis gegeben!" Statt mit körperlichen Vorzügen zu punkten, will der 57-Jährige umso stärker in die gefürchteten Prüfungen gehen. Diverse Krabbeltiere oder das gewöhnungsbedürftige Busch-Menü – all das sei kein Problem für Sydney!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de