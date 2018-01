Dschungelzicke oder ein echter Teamplayer? Kattia Vides (29) wird schon am Freitag mit ihren Kumpaninnen und Kumpanen am berühmt berüchtigten Lagerfeuer im Camp Platz nehmen. Ob sich der diesjährige Promi-Trupp vor ihr in Acht nehmen sollte? Schließlich ließ die 29-Jährige ihrer direkten Art schon in der letzten Bachelor-Staffel freien Lauf. Promiflash hat bei Leonard Freier (32) und Denise Temlitz nachgefragt, vor allem die Brünette findet: "Sie ist eine sehr temperamentvolle Frau und ich glaube, dass sie damit einigen auf die Füße treten wird. Ich glaube, dass das auch anecken wird."