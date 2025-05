"Nicht gedacht": Denise Merten schwärmt von Ehe mit Henning

Denise Merten (34) und Henning Merten (34) feiern in diesem Jahr bereits ihr siebtes Beziehungsjahr – und das mit jeder Menge Stolz. Denise betonte, wie sehr sie sich über die tiefe Verbindung freut und dass sie gemeinsam sowohl Höhen als auch Tiefen gemeistert haben. "Unsere Beziehung hatte auch eine schwierige Phase... Aber was soll ich sagen, wir kommen jetzt ins siebte Jahr! Das hätte ich damals nicht gedacht", schrieb sie in einer Instagram-Story. Sie betonte außerdem, dass eine Partnerschaft nicht immer einfach sei: "Beziehung heißt auch: Arbeit! Wir sind eine Familie, Partner und Freunde! Vielleicht fehlt noch ein i-Punkt für den Rest." Was das berühmte "i-Tüpfelchen" in ihrer Partnerschaft noch sein könnte, verriet sie jedoch nicht.

In der Vergangenheit mussten sich Denise und Henning immer wieder Herausforderungen stellen, die ihre Beziehung auf die Probe stellten. Besonders belastend war dabei immer wieder Hennings Verhältnis zu seiner Ex-Partnerin Anne Wünsche (33), mit der er eine gemeinsame Tochter hat. Sorgerechtsstreitigkeiten und Unstimmigkeiten zwischen den Ex-Partnern machten auch vor Denise nicht halt. Trotz dieser schwierigen Phasen zeigten sich Denise und Henning entschlossen, als Team zusammenzuhalten und die Hürden des Patchwork-Familienlebens gemeinsam zu meistern.

Denise hatte außerdem im Gespräch mit Promiflash berichtet, dass das Thema Familienplanung für sie und ihren Partner immer wieder präsent sei, auch wenn die Patchwork-Konstellation viele Fragen und Unsicherheiten mit sich bringe. Henning hatte betont, wie sehr sie sich manchmal rechtfertigen müssten, wenn es um ein weiteres Kind gehe. Trotz aller Probleme und öffentlichen Diskussionen zeigen sich die beiden aber entschlossen, an ihrer Ehe festzuhalten.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Februar 2025

Instagram / denise_merten Henning und Denise Merten, Juli 2023

