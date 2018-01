Schlaflos im Dschungel! Mit der armen Tina York (63) können die Camper es ja machen. Die Silveragerin hatte nach vielen Prüfungssperren ein schlechtes Gewissen und wollte etwas für das Gemeinwohl der Gruppe tun. Dafür ging sie bis an ihre Grenzen – an denen andere Camper offensichtlich schon angekommen sind. Während alle schnarchten, setzte sich Tina auf Schlafentzug.

Erst löste sie Kattia (29) und Jenny (25) bei der Wache ab, schließlich könne sie ja eh nicht schlafen. Freundlicherweise gesellte sich Tatjana (46) zu Tina, doch auch die Blondine schlummerte prompt ein. Schließlich nahm 5-Sterne-Matthias (34) den Kampf gegen die Müdigkeit auf – und scheiterte kläglich . Aus nächtlicher Gesellschaft sollte an diesem Abend für Tina also nichts werden, sie dass sie sich mutterseelenallein vom Flackern des Feuer hypnotisieren ließ.

Tinas Grenzerfahrung endet erst, als Daniele (22) am Morgen erwacht. Der ist völlig überrascht, sie so ganz alleine am Feuer zu sehen. Die Schlagersängerin erklärt daraufhin ihre Motivation: "Ich habe jetzt meine dritte Schicht hinter mir. Ich habe euch extra schlafen lassen, weil Ansgar oder du ja vielleicht zur Prüfung müsst." Das geht dem DSDS-Sänger dann aber doch zu weit und er verpasst dem Rest des Camps mal einen richtigen Einlauf: "Das ist echt uncool. Ansgar, David, Kattia….das kann doch nicht sein, dass hier die älteste Frau von allen die ganze Nacht wach ist. Das geht doch nicht, Tina. Leg‘ dich jetzt hin!"