Schock für die Familie von Thun. Die Buchautorin und Ex-Frau des Schauspielers Friedrich von Thun, Gaby von Thun (†64), ist tot. Ihre Putzfrau fand sie am Montagmittag in ihrer Wohnung in München-Schwabing leblos auf. Die Polizei geht aktuell von einem Selbstmord aus. Ihr Ex-Mann äußerte sich jetzt zu ihrem Ableben.