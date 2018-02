Neues Album, neuer Look! Nina Nesbitt, die 2012 durch ihren Exfreund Ed Sheeran (26) entdeckt wurde, ist wieder da. In den letzten Jahren war es ruhig um die 23-Jährige geworden. Sie verriet Promiflash, warum: "Ich hatte gerade kein Label und wusste auch nicht, was ich mit meinem Leben machen will. Also habe ich für andere Künstler Lieder geschrieben. Und habe so ‘versehentlich’ die meisten Songs meines neuen Albums geschrieben." Die LP kommt im Mai in den Handel und schon jetzt begeistert die Beauty mit ihrem brünetten Kurzhaarschnitt, gegen den sie ihre goldenen Locken eingetauscht hat.