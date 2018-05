Der Curvy-Look ist zurzeit total im Trend. Selbst bei Germany's next Topmodel dürfen sich mittlerweile auch Kandidatinnen mit weiblichen Rundungen auf dem Laufsteg präsentieren. Popstar Nina Nesbitt (23) sieht diese Modeerscheinung aber ganz schön kritisch. Im Promiflash-Interview verrät die Sängerin, was sie an diesem Trend so sehr stört. "So etwas kommt und geht. Das ist in Ordnung, wenn es um Kleidung geht. Aber, wenn es wirklich um deine Körperform geht, ist das ziemlich gefährlich."



