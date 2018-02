Popsängerin Nina Nesbitt ist wieder glücklich verliebt! Vor sechs Jahren wurde die Schottin von Schmusesänger Ed Sheeran (26) entdeckt. Für kurze Zeit führten die beiden Singer-Songwriter sogar eine Beziehung. Inzwischen gehört ihr Herz aber einem anderen Mann: dem Rocker und Frontsänger der Band Lower Than Atlantis Mike Duce. Gegenüber Promiflash verriet die Neu-Brünette, warum ihre Partnerwahl immer wieder auf einen Musiker fallen würde: "Ich habe versucht, Männer zu daten, die einen normalen Arbeitsalltag haben, aber es war schwer, Zeit miteinander zu finden. Sie arbeiten vielleicht von neun bis sechs und dann haben sie frei und ich will was machen, aber sie sagen ‘Nein’, weil sie am nächsten Tag arbeiten müssen."