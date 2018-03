Wird Let's Dance zum größten Die Lochis-Duell aller Zeiten? Die Zwillinge Roman (18) und Heiko Lochmann (18) gehören zur Promi-Tanzriege der kommenden Staffel und treten dabei ab dem 9. März tatsächlich gegeneinander an. So kampflustig kennen und lieben ihre Fans die YouTube-Stars: In ihrem Format "Lochi versus Lochi" fordert sich das Duo seit Jahren schon heraus! "Das wird jetzt nochmal eine ganz andere Liga, ein ganz neues Level! Es ist ja auch ein Lochi versus Lochi versus total viele andere Leute, die auch tanzen und natürlich auch versuchen, zu gewinnen", sagten die vielbeschäftigten Twins in ihrem YouTube-Statement zur Showteilnahme.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de