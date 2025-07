"Let's Dance"-Star Katja Kalugina hat ihren Jonas geheiratet

Katja Kalugina (32) hat am vergangenen Wochenende Ja gesagt. Wie sie mit Aufnahmen auf Instagram bekannt gibt, hat die Let's Dance-Tänzerin ihren langjährigen Partner Jonas Graf bei einer romantischen Trauung in Krefeld geheiratet. Voller Stolz hat sie nun seinen Namen angenommen, wie sie gegenüber Bild verrät. "Wenn man heiratet, ist das ein schönes Zeichen der Verbundenheit. Wir gehören zusammen, wir sind jetzt einfach die Familie Graf", schwärmt sie und ergänzt: "Außerdem mag ich den Namen auch total. Das hört sich ja fast schon adelig an..." Das Paar krönte seine Liebe bei einer Feier mit 80 Gästen, zu der auch bekannte Gesichter aus der Tanzshow wie Zsolt Sándor Cseke (37) und Vadim Garbuzov (38) eingeladen waren.

Die Liebesgeschichte der beiden begann 2020 und fand vier Jahre später ihren Höhepunkt. Ursprünglich hatten sie ihre Hochzeit schon früher geplant, doch Berufsverpflichtungen und persönliche Projekte verzögerten die Feier immer wieder. Katja und Jonas sind ein eingespieltes Team, das privat wie beruflich harmoniert – gemeinsam betreiben sie eine Tanzschule in Essen. Auch in Zukunft gibt es bereits große Pläne: Neben einem Kinderwunsch haben sie eine Safari für die Flitterwochen ins Auge gefasst, die allerdings aus organisatorischen Gründen erst im nächsten Jahr stattfinden soll.

Rund anderthalb Jahre gingen Katja und Jonas als Verlobte durchs Leben. Im Januar 2024 ging der Sales-Analyst vor seiner Liebsten auf die Knie und hielt um ihre Hand an. Damit hatte die gebürtige Russin überhaupt nicht gerechnet, wie sie anschließend im Promiflash-Interview verriet, zumal sie und ihre "Let's Dance"-Kollegen auf einen gemeinsamen Abend vorbereitet wurden. "Es war mega-überraschend... Alle hatten gesagt, dass wir auf einen Umtrunk eingeladen sind und alle sich schick machen müssen. Dann gingen wir auf diese Suite, wo es vermeintlich stattfinden sollte und dann stand er da... Im dekorierten Raum mit Ballons und dann Rosen und unsere Kollegen wie Vadim (36) und Kathrin (35), Sascha Epstein jeweils mit Partnern, haben alles live miterlebt", erklärte sie. Dass sie mit ihren Liebsten in diesen neuen Abschnitt starten konnte, machte sie glücklich.

Anzeige Anzeige

Instagram / katja_kalugina Jonas Graf und Katja Kalugina

Anzeige Anzeige

Instagram / katja_kalugina Jonas Graf und Katja Kalugina im Januar 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / katja_kalugina Katja Kalugina am Set von "Let's Dance"