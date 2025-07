Nicolas Puschmann & Vadim wollen "Let's Dance"-Comeback

Nicolas Puschmann (34) und Vadim Garbuzov (38), bekannt als das erste gleichgeschlechtliche Tanzpaar bei Let's Dance, sorgen mit einem Instagram-Post für Aufsehen und lassen die Herzen ihrer Fans höherschlagen. Nicolas wurde nicht nur überraschend von Vadim besucht, sondern nutzte die Gelegenheit auch, um eine mögliche Rückkehr zur beliebten Tanzshow anzudeuten. Mit den Worten: "Vielleicht nochmal mitmachen. Weil: Wir hätten wirklich Bock", äußerte er die Hoffnung, dass die beiden noch einmal gemeinsam das Tanzparkett erobern könnten. Ein besonderes Ziel hätten sie dabei auch schon im Blick: den begehrten Pokal.

Der Reality-TV-Star und der Profitänzer waren 2021 als erstes gleichgeschlechtliches Paar bei "Let's Dance" angetreten und setzten damit einen Meilenstein in der Show. Nun deutete Nicolas in seinem Post an, dass sie noch einmal "eine richtig geile Performance" auf die Bühne bringen möchten – zumindest, wenn sich die Gelegenheit dazu bietet. Trotz ihrer Begeisterung merkte der ehemalige "Prince Charming"-Kandidat augenzwinkernd an, dass es für ein Comeback natürlich erst einmal eine erneute Einladung der Show bräuchte. "Wir hoffen einfach weiter und träumen davon", schrieb er weiter.

Für Fans der beiden wäre ein Wiedersehen in der Sendung sicherlich ein Highlight, denn Nicolas und Vadim harmonierten als Tanzpaar nicht nur auf der Bühne, sondern zeigten auch abseits davon einen besonderen, herzlichen Umgang miteinander. Nicolas, der in der Reality-TV-Szene seit Jahren bekannt ist, und Vadim, der als erfahrener Tänzer sein Können bereits mehrfach unter Beweis gestellt hat, sorgten mit ihrer Teilnahme bei "Let's Dance" nicht nur für unvergessliche Momente, sondern beeinflussten auch die Diskussion um Vielfalt und Gleichberechtigung im Fernsehen. Nun bleibt abzuwarten, ob ihr Traum von einem Comeback eines Tages Wirklichkeit wird.

Getty Images Nicolas Puschmann und Vadim Garbuzov tanzen Tango bei Let's Dance, 2021

Getty Images Vadim Garbuzov und Nicolas Puschmann bei "Let's Dance"

Getty Images Nicolas Puschmann und Vadim Garbuzov bei "Let's Dance" 2021