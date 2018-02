Gil Ofarim (35) rockt schon als Teenie mit Hits wie "Round'n'Round" und "If you only knew" die Charts. Jetzt geht der amtierende Let's Dance-Sieger mit seiner "20 Years"-Gigreihe auf Tour. Promiflash trifft den Sänger zum Auftakt seiner neuen Konzertreihe im Badehaus in Berlin. Der Zweifachpapa plaudert aus dem Musikerkästchen und verrät, welches Ritual er vor jedem Konzert praktiziert: "Ich bitte alle Musiker und alle aus dem Team in einem Kreis zusammenzukommen und bedanke mich bei jedem, dass er diese Tour mitspielt. Heute Abend, dass ich mit ihm die Bühne teilen darf und ich wünsche jedem eine gute Show."