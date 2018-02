Die Leiden eines Vollblut-Papas! Pietro Lombardi (25) ist lange nicht mehr nur als Sänger und Songwriter bekannt. Der größte Teil seines Alltags dreht sich nämlich alleine um seinen Mini-Me, Sohnemann Alessio (2). Bei so einer engen Vater-Sohn-Beziehung ist es kaum verwunderlich, dass den Ex von Sarah (25) schnell mal die Sehnsucht nach dem gemeinsamen Söhnchen packt. So sehr wird Pietro seinen kleinen Urlauber vermissen!

In seinem neuen Upload auf Instagram will der DSDS-Star seinen kleinen Weltenbummler gar nicht mehr gehen lassen: Das niedliche Foto zeigt Papi und den Fratz in enger Umarmung im Bett, und zwar während Alessio seinem Helden einen dicken Schmatzer aufdrückt – etwa einen Abschiedskuss? "Papa wird dich vermissen mein Schatz. Und ganz, ganz viel Spaß im Urlaub mit Mama", wünscht er seinem kleinen Prinzen. Wo die Reise wohl hingeht?

Fest steht jedenfalls, dass der Hosenmatz bestimmt viel Spaß mit seiner Mama haben wird: Wie er Pietro erst vor Kurzem mitteilte, ist in seinem kleinen Herzen nämlich Platz für Mom UND Dad – was seinen Papa übrigens mehr als stolz machte: "Das ist die perfekte Antwort", freute sich der Italiener in seiner Instagram-Story.

