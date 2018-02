Tragische Todesursache! Am vergangenen Wochenende wurde die Nachricht publik, dass Bollywood-Star Sridevi in der Nacht zu Sonntag überraschend am Rande der Hochzeitsfeier ihres Neffen in Dubai verstorben ist. Medienberichten zufolge erlag die Schauspielerin mit nur 54 Jahren einem plötzlichen Herzstillstand. Doch jetzt wurde diese News revidiert. Denn laut des aktuellen Obduktionsberichtes habe der Tod der indischen Beauty eine völlig andere Ursache.

Sujit Jaiswal / Getty Images Bollywood-Schauspielerin Sridevi

Die örtliche Polizei hat nun die Todesursache via Twitter bekannt gegeben. Demnach verlor Sridevi in der Badewanne ihres Dubaier Hotelzimmers das Bewusstsein und ertrank. Insider berichteten gegenüber Gulf News sogar, dass die Bollywood-Schönheit unter Einfluss von Alkohol ihr Gleichgewicht verloren habe und dann in die Badewanne gefallen sei. Der Fall soll der Staatsanwaltschaft übermittelt worden sein. Die Ermittlungen dauern weiter an, da die genauen Umstände des Unfalls noch untersucht werden.

Ihre größten Erfolge feierte Sridevi in Indien in den Achtziger und Neunziger Jahren mit Filmen wie "Sadma" und "Mr. India". Die Bollywood-Legende hinterlässt zwei Kinder und ihren Ehemann, Boney Kapoor.

