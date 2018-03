Der diesjährige Bachelor bekommt Rückendeckung! Daniel Völz musste in den vergangenen Wochen wegen seines ständigen Rumgeknutsches und seiner angeblichen Sex-Abenteuer viel Kritik einstecken. Ex-Rosenkandidatin Mona Stöckli (35) nimmt dem dunkelhaarigen Hottie im Promiflash-Interview in Schutz: "Ich finde, man tut Daniel vielleicht auch ein bisschen Unrecht. Weil, ich meine, die ganzen Girls, die müssen es ja mitmachen und anscheinend waren die alle so drauf." Alle Infos zu "Der Bachelor" im Special bei RTL.de



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de