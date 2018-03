Bei der Poolparty in der Ladyvilla ging Bachelor Daniel Völz (33) aufs Ganze: Der 32-Jährige soll seine Bewerberinnen nach ihren Vorlieben in Sachen Solosex ausgefragt haben. Jessica Neufeld und Maxime Herbord sind noch immer geschockt von Daniels intimer Neugierde. "Wow. Wieso fragt er, wann wir es uns das letzte Mal selbst gemacht haben? Hallo?", kann es YouTuberin Jessica im Promiflash-Interview immer noch nicht fassen. Die zwei Ex-Kandidatinnen sind sich einige: Das ist ein absolutes No Go!



