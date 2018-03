Er kann vorerst nicht mehr gebucht werden! Im November vergangenen Jahres nahm Dominic Harrison (26) seine Freundin Sarah (26) zur Frau. Kennengelernt hatte sich das Traumpaar bei gemeinsamen Workouts: Der Muskelmann war damals nämlich ihr Coach! Mittlerweile haben sich die Harrisons auch eine gemeinsame Social-Media-Karriere aufgebaut, die sehr viel Zeit in Anspruch nimmt – so viel, dass Dominic seine Tätigkeit als Fitnessprofi nun erst einmal auf Eis gelegt hat!

Sein duales Studium zum Personal Trainer hat der 26-Jährige erfolgreich beendet und war auch jahrelang in dem Bereich tätig. Doch als Netzbekanntheit Sarah in sein Leben trat, veränderte sich sein Alltag schlagartig, wie er Promiflash im Interview erklärte: "Wir arbeiten auch zusammen und wir leben zusammen. Da muss man einfach Prioritäten setzen." Statt zu den Hanteln griff Domi immer öfter zur Vlogging-Kamera oder zum Handy – und tauschte seinen Sportlerberuf letztlich gegen ein Leben in den sozialen Medien. Trotzdem sei er nach wie vor im Fitnessbereich aktiv.

Ein weiterer Grund für die Umstrukturierung in Dominics Leben: seine Tochter Mia Rose. Im November vergangenen Jahres erblickte die kleine Maus das Licht der Welt. Seither verlangt sie ihren Eltern die volle Aufmerksamkeit ab. "Wir haben den Luxus, von zu Hause arbeiten zu können", freute sich Sarahs Schatz. In seinem alten Job wäre das nicht möglich gewesen!

Instagram / dominic.harrison.official Sarah und Dominic Harrison

Instagram / dominic.harrison.official Dominic Harrison in Dubai

Instagram / dominic.harrison.official Dominic Harrison und seine Tochter Mia Rose

