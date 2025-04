Für vier Minuten: Sarah und Dominic Harrison gehen Eisbaden

Sarah Harrison (33) und Dominic Harrison (33) haben sich an eine eisige Herausforderung gewagt: Die Influencer verbrachten jeweils einige Minuten in einem eiskalten Bad. Selbstverständlich ließen die zwei ihre Fans an ihrer Challenge auf Instagram teilhaben – und die hatte es in sich, wie Sarah zu verstehen gibt. "Es hat mich wirklich an meine Grenzen gebracht. Ich wollte es unbedingt schaffen – aber mein Kopf hat die ganze Zeit geschrien: 'Geh raus!' Dagegen anzukämpfen war hart. Vor allem in der ersten Minute. Diese ersten 60 Sekunden fühlen sich an wie eine Ewigkeit", erklärt sie und fügt stolz hinzu: "Aber dann wird es plötzlich ruhiger. Der Körper gibt sich hin, der Kopf wird stiller." Und genau dann passiere "etwas Magisches": "Man kann loslassen. Richtig tief eintauchen – emotional, mental."

Ehemann Dominic ist überaus stolz auf seine Liebste, wie er in der Kommentarspalte deutlich macht. Doch der Social-Media-Star hat sich ebenso bewiesen: Wie er in seiner Instagram-Story verrät, hat auch er ein Eisbad genommen. "Der menschliche Körper kann viel mehr aushalten und leisten, als die meisten von uns für möglich halten – und alles beginnt und endet mit der Kontrolle der Gedanken", schreibt der Familienvater zu einem Video, das ihn mit geschlossenen Augen in der Eiswanne sitzend zeigt. Während er sich anschließend in der Sonne wieder aufwärmt, verkündet auch er stolz: "Mein erstes Mal Eisbaden und ich habe fünf Minuten geschafft."

Ein minutenlanges Bad im eisigen Wasser auszuhalten, zeugt von Disziplin und Durchhaltevermögen. Dass sie das beherrscht, machte Sarah bereits in der Vergangenheit deutlich. Unter anderem mit diesen Eigenschaften schaffte es die Sportlerin, eine der erfolgreichsten deutschen Influencerinnen und Geschäftsfrauen zu werden. "Ich bin alles sehr zielstrebig angegangen und habe bei allem wirklich immer 110 Prozent gegeben. Disziplin und Durchhaltevermögen", erklärte die 33-Jährige kürzlich in ihrer Instagram-Story, nachdem ein interessierter Fan nach ihrem Erfolgsrezept gefragt hatte.

Anzeige Anzeige

Instagram / dominic.harrison.official Dominic Harrison, Influencer

Anzeige Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison, Social-Media-Star

Anzeige Anzeige

Anzeige