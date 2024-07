So feierte Sarah Harrison Tochter Kylas vierten Geburtstag!

Im Hause Harrison gibt es einen Grund zum Feiern: Kyla Harrison hat Geburtstag! Die jüngste Tochter von Sarah Harrison (33) und ihrem Mann Dominic (33) ist bereits vier Jahre alt. Für diesen besonderen Anlass schmissen ihre Eltern eine große Marvel-Party mit Hulk in der Hauptrolle. Die Influencerin teilte auf Instagram eine Reihe von Bildern, die sie offenbar im Laufe des Tages geknipst hat, und schreibt dazu: "Happy Birthday, Kyla. Unglaublich, wie schnell die letzten vier Jahre vergangen sind. Du hast dich zu einem so wundervollen Mädchen entwickelt und wir sind so stolz auf dich."

Unter dem Social-Media-Beitrag tippen Fans der Harrisons ordentlich in die Tasten, um Kyla einen Geburtstagsgruß zu hinterlassen. "Happy Birthday, Kyla. Mögen alle deine Träume und Wünsche in Erfüllung gehen", "Herzlichen Glückwunsch, alles Gute zum Geburtstag. Du hübsche süße Maus, lass dich feiern. Bleib immer so ein starkes, wundervolles Mädchen" und "Alles Gute zum Geburtstag und viel Gesundheit und viel Glück", lauten beispielsweise drei von vielen weiteren Kommentaren. Auch die ehemalige Der Bachelor-Teilnehmerin Liz Kaeber (31) hinterlässt dem Geburtstagskind eine kleine Botschaft: "Hab euch so lieb."

Sarah und Dominic sind bereits Eltern von zwei Kindern und sind aktuell in freudiger Erwartung auf Baby Nummer drei. In einer vergangenen Fragerunde auf derselben Social-Media-Plattform wollte ein interessierter Fan wissen, wie sich das Paar damals kennenlernte. "Wir sind uns in einem Klamottenladen über den Weg gelaufen und haben dann auf Facebook begonnen, Kontakt aufzunehmen", verriet Sarah. Nach zweieinhalb Monaten trafen sich die beiden dann das erste Mal. Danach ging alles recht schnell: Am 11. November 2017 läuteten die Hochzeitsglocken, kurz danach erblickte Töchterchen Mia Rose Harrison (6) das Licht der Welt.

Instagram / sarah.harrison.official Geburtstagstorte von Kyla Harrison, Juli 2024

Instagram / sarah.harrison.official Dominic und Sarah Harrison im Juli 2024

