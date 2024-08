Sarah Harrison teilt die ersten Fotos von ihrer Tochter Alea

Sarah Harrison (33) teilt die ersten Fotos mit ihrer Tochter Alea auf Instagram. Die Influencerin postet einige niedliche Aufnahmen, die sie und ihren Nachwuchs kurz nach der Geburt zeigen. "Hallo Welt. Alea Harrison 05.08.2024, sie kam mit 3480 Gramm und 51 Zentimetern auf die Welt", schreibt Sarah unter ihrem Post. "Wir werden dir ein wunderschönes Leben schenken, kleine Maus. Danke für eure lieben Glückwünsche", fügt der Netz-Star hinzu.

In der Kommentarspalte erhalten Sarah und ihr Ehemann Dominic Harrison (33) zahlreiche Glückwünsche. "Herzlichen Glückwunsch. Willkommen, kleine Alea", schreibt beispielsweise Ann-Kathrin Götze (34). "Herzlichen Glückwunsch zur wunderschönen Maus", freut sich auch Influencer-Kollegin Kisu (32). Besonders emotionale Worte widmet Liz Kaeber (31) der kleinen Familie. "Ich hab euch unendlich lieb. Alea, du bist eine so unfassbar süße Maus und wirst bei deinen Eltern das schönste Leben genießen dürfen, voller Liebe und Fürsorge."

Erst gestern gaben Sarah und Dominic die Geburt ihrer dritten Tochter bekannt. In ihrer Instagram-Story teilten die Eltern eine Aufnahme, die Babygeschrei abspielte. Dazu schrieben die beiden: "Da möchte jemand 'Hallo' sagen. Allen geht es gut und wir haben es toll überstanden. Wir ruhen uns jetzt erst mal aus und melden uns später bei euch." Heute früh richtete Sarah einige persönliche Worte an ihre Fans: "Wir schweben so auf Wolke sieben. Ich ruhe mich natürlich ganz viel aus. Mir geht es aber schon gut." Für sie sei die Geburt "das Faszinierendste, was es auf der Welt gibt."

Anzeige Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrisons Tochter Alea, 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Sarah und Dominic Harrison mit Tochter Alea, 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass Sarah zukünftig noch mehr Fotos teilen wird? Ja, das wird sie bestimmt machen. Nein, das glaube ich nicht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de