Urlaubsschock: Sarah Harrison entdeckt gefährliche Muschel

Ein aufregender Urlaubsmoment der Familie Harrison hätte beinahe dramatisch enden können. Sarah Harrison (33), Social-Media-Star und bekannt aus dem Reality-TV, berichtete in ihrer Instagram-Story von einem Schreckmoment während eines Familienspaziergangs am Strand auf den Malediven: Sie und ihr Mann Dominic Harrison (33) hatten eine Muschel aufgesammelt, die sich später als potenzielles Lebensrisiko entpuppte. Ein Follower klärte Sarah per Nachricht darüber auf, dass es sich bei dem Fund um das Gehäuse einer Kegelschnecke gehandelt haben könnte – eine Schnecke, deren Gift für Menschen tödlich sein kann. "Wir waren dann so schockiert", erklärte die Influencerin. Nach kurzer Recherche fand Sarah heraus: Rund 10.000 Menschen sterben jedes Jahr durch das Nervengift dieses Tieres.

Umgehend informierte das Paar das Hotelpersonal, das ihre Vermutung bestätigte. Es handelte sich tatsächlich um das Gehäuse dieser gefährlichen Schnecke, die normalerweise in wärmeren Meeren vorkommt. Laut den Angestellten sei dies jedoch der erste Fund dieser Art an diesem Ort, womöglich sei sie vom Meer angespült worden. Sarah zeigte sich dankbar, dass ihrer Familie nichts passiert war, und beschloss, beim Muschelsammeln künftig mehr Vorsicht walten zu lassen. Ihrer Community rät die Unternehmerin und zweifache Mutter ebenfalls dazu, bei Strandfunden genauer hinzusehen. "Ich kann das irgendwie gar nicht fassen – wir hatten wirklich Glück", kommentierte sie die brenzlige Erfahrung und ließ durchscheinen, dass dieser Moment die Urlaubsstimmung zwar dämpfte, das Abenteuer jedoch einen glimpflichen Ausgang genommen hatte.

Die Harrisons, die seit Jahren zu den bekanntesten Social-Media-Familien Deutschlands zählen, teilen regelmäßig Einblicke in ihr Familienleben und dokumentieren ihren Alltag für Millionen Follower. Sarah, die mit ihren Beauty-Tipps bekannt wurde, und Dominic gelten als eingespieltes Team. Mit ihren Kindern lieben sie es, die Welt zu bereisen. Die erst kürzlich im Hotel gemachte Erfahrung dürfte eine Erinnerung bleiben, die sie so schnell nicht vergessen werden.

