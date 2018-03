Da hatte Franziska van Almsick (39) wirklich Pech! Die ehemalige Profischwimmerin ist eigentlich ziemlich gut trainiert, absolvierte sie doch nach ihren beiden Schwangerschaften ein straffes Sportprogramm. Mit so einem gedrillten Body sind die Verletzungsrisiken auf ein Minimum reduziert, doch bei einem Fotoshooting der 39-Jährigen passierte es dann trotzdem: Franzi kam bei einem Trampolinsprung so unglücklich auf, dass ihr Kreuzband riss.

Wie konnte das passieren, fragte auch die Gala. Offenbar seien es wirklich nur missliche Umstände gewesen: Nach mehreren unfallfreien Sprüngen sei die Ex-Sportlerin so verdreht auf ihrem Knie aufgekommen, dass ihr linkes Kreuzband nicht mehr standhielt. Eine Operation könne zum derzeitigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden. Aber der toughen Franzi gehe es "den Umständen entsprechend gut", versicherte ihr Management, obwohl sie natürlich "starke Schmerzen habe".

Schlechter könnte das Timing für die Mutter von zwei Söhnen leider nicht sein. In zwei Wochen feiert sie ihren 40. Geburtstag und ihre TV-Präsenz und ihr Expertenwissen wären eigentlich in Johannes B. Kerners Show (53) "Der Quiz Champion" am Tag des Unfalls gefragt gewesen. Diesen Termin konnte sie gezwungenermaßen nicht wahrnehmen: "Sie ärgert sich natürlich, dass sie die Sendung absagen musste", leidet der Moderator mit ihr.

Matthias Hangst / Staff Ehemalige Profi-Schwimmerin Franziska van Almsick

Mathis Wienand / Freier Fotograf Franziska van Almsick beim Sport

Alexander Hassenstein / Staff Franziska van Almsick bei einer Presskonferenz

