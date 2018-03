Es wurde wieder ordentlich geslimed! Am vergangenen Samstag wurden in der US-amerikanischen Traummetropole Los Angeles zum 31. Mal die Kids' Choice Awards verliehen. Auch in diesem Jahr standen wieder die größten Stars und Sternchen aus der Film-, TV- und Musik-Branche auf der Nominiertenliste. Wer den begehrten Zeppelin auf der Bühne entgegennehmen konnte, bekam natürlich auch dieses Jahr die obligatorische, giftgrüne Schleimdusche: Diese Promis durften sich über eine orangene Trophäe freuen!

Beliebteste Fernsehserie: Stranger Things

Beliebtester Cartoon: "SpongeBob Schwammkopf"

Beliebtester TV-Darsteller: Jace Norman

Beliebtester TV-Darstellerin: Millie Bobby Brown

Dwayne "The Rock" Johnson (45) erhielt gleich zwei Zeppeline! Der Hollywood-Star mit Megamuckis wurde nicht nur selbst als beliebtester Filmschauspieler ausgezeichnet. Er nahm auch noch stellvertretend für den beliebtesten Kinofilm "Jumanji: Welcome to the Jungle" den Award entgegen. Aber auch Stranger Things-Star Millie Bobby Brown (14) durfte sich freuen: Sie bekam ihren ersten Kids' Choice Award überhaupt als beliebteste TV-Darstellerin für ihre Rolle der Eleven in der Netflix-Serie.

Beliebteste Band: Fifth Harmony

Beliebtester Sänger: Shawn Mendes

Beliebteste Sängerin: Demi Lovato (25)

Beliebtester Song: "Shape Of You" – Ed Sheeran

Beliebtester Nachwuchskünstler: Camila Cabello

Beliebteste Musiker weltweit: BTS (Asia)

Beliebtester Tanztrend: "The Backpack Kid" / "Swish Swish", Russell Horning und Katy Perry (33)

Hier noch einmal alle Gewinner der Kids' Choice Awards 2018 in der Übersicht:

Beliebtester Film: "Jumanji: Welcome to the Jungle"

Beliebtester Filmschauspieler: Dwayne "The Rock" Johnson

Beliebteste Filmschauspielerin: Zendaya

Beliebtester Animationsfilm: "Coco"

Beliebtestes Videospiel: "Just Dance 2018"

Beliebtester Comedy-YouTuber: Liza Koshy

Beliebtester Musik-YouTuber: JoJo Siwa

Beliebtestes Instagram-Haustier: Jiffpom

Natürlich kamen auch die Musiker nicht zu kurz: Überflieger Shawn Mendes (19) räumte einmal mehr einen Award ab – als beliebtester Sänger wurde der Kanadier ordentlich geslimed. Ed Sheerans (27) Mega-Hit "Shape Of You" wurde fast ein Jahr nach Erscheinen zum beliebtesten Song gewählt. Fifth Harmony verteidigten ihren Titel als beliebteste Band aus dem Vorjahr und Camila Cabello (21) wurde zur beliebtesten Nachwuchskünstlerin ernannt.

Kevin Winter/Getty Images Dwayne "The Rock" Johnson bei den Kids' Choice Awards 2018

Kevin Winter/Getty Images Shawn Mendes bei den Kids' Choice Awards 2018

Kevin Winter/Getty Images Camila Cabello, Sängerin

