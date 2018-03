Am vergangenen Freitagabend tanzten die deutschen Promis bei der beliebten RTL-Show Let's Dance zu bekannten 80er-Jahre-Hits. Der Abend war ereignisreich: Jurorin Motsi Mabuse (36) präsentierte erstmals ihre Babykugel, Iris Mareike Steen (26) verletzte sich, Ingolf Lück (59) und Ekaterina Leonova (30) verzückten mit einem sehr ausdrucksstarken Tango und für Jessica Paszka (27) hieß es überraschenderweise "Adieu". Dabei hat sie doch eigentlich gut getanzt! Bei den Fans sorgt der Rauswurf für Unmut. Wie kann es eigentlich sein, dass es stattdessen Chakall – trotz mangelhafter Tanzleistung – in die dritte Runde geschafft hat?

Für seine Rumba mit Tanzpartnerin Marta Arndt (28) zu "I Just Called To Say I Love You” regnete es auch in der letzten Sendung wieder negative Kritik für den argentinischen Fernsehkoch. Zehn Punkte konnte er mit Ach und Krach erringen. Und das auch nur, weil er sich laut Llambi (53) im Vergleich zur Vorwoche minimal gesteigert habe. Gut war seine Leistung nicht, weshalb sich viele Zuschauer fragen, warum erst Tina Ruland (51) und dann Jessi aussteigen musste. Fast 80% der befragten Promiflash-Leser waren bereits nach der ersten Show der Meinung, dass der charmante Weltenbummler hätte gehen sollen.

Dass er es nun wieder eine Runde weiter schaffen könnte, stößt auf allgemeines Unverständnis. Der Turbanträger scheint einfach über treue Fans zu verfügen, die fleißig für ihn anrufen. Ob die ihm auch nächste Woche wieder aus der Patsche helfen können, wird sich zeigen.

Florian Ebener/Getty Images Chakall und Marta tanzen Rumba bei "Let's Dance"

Andreas Rentz / Getty Images Chakall, "Let's Dance"-Kandidat

Lukas Schulze/Getty Images Chakall und Marta Arndt bei der großen Kennenlernshow von "Let's Dance"

