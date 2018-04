Holt die GNTM-Kandidatin Victoria Pavlas (19) etwa zum Racheakt aus? Sie und ihre ehemalige BFF Zoe Saip freundeten sich miteinander an, weil die Blondine ein Verhältnis mit Vicis damaligen Partner hatte. In der Model-Castingshow ist ihre Freundschaft jedoch schnell passé – und angeblich soll nun auch Vici ein Techtelmechtel mit einem von Zoes Verflossenen haben. Promiflash hakt bei einer Bekannten nach: Was genau ist an dem vermeintlichen Gegenschlag der Wienerin dran? “Man sieht, dass Victoria mit Zoes Ex viel Kontakt hat und das sieht man auch auf Instagram, auf den Videos.”



