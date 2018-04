Schlüpfrige Punktevergabe bei Let's Dance? Bela Klentze (29) und Oana Nechiti (30) eröffneten mit ihrem Cha Cha Cha zu "Katchi" von Ofenbach das bekannte TV-Parkett. Bei der Bewertung kam besonders Jorge Gonzalez (50) ins Schwärmen über das Aussehen des Alles was zählt-Stars. Aber auch Motsi Mabuse (36) erregte mit zweideutigen Sätzen die Aufmerksamkeit von Joachim Llambi (53) – der selbstverständlich alles kommentierte. Mit ihren Wörtchen brachten die drei das Netz zum Kochen!

"Ich will mehr Porno bei dir", forderte Jorge nach dem Tänzchen. Motsi sah neben "Verbesserungen im unteren Teil des Körpers" eine andere Baustelle: Sie will, dass die beiden mehr flirten. Und Llambi? Der verstand statt flirten "flöten" und kommentierte die jeweils vergebenen sechs Punkte der beiden mit einem: "War ja klar!" Das Netz war begeistert von so viel Doppeldeutigkeit: "Jorge, es ist gerade mal halb neun. Da ist noch nichts mit Porno", "Ganz schön sexy heute" oder "Porno und Flöten. Gleich sehen wir eine kurze Werbeunterbrechung bis 23 Uhr", waren nur drei der belustigten Twitter-Kommentare. Eine Zuschauerin brachte es auf den Punkt: "Ich liebe, wie viel gelacht und gefrotzelt und gelacht wird!"

So lustig die Sprüche auch waren, desto ernüchternder waren am Ende die Punkte für Bela und Oana. Für den Lieblingstanz der rothaarigen Tanzmaus ergatterten die zwei nur 16 Punkte – besonders Oana wirkte etwas traurig über das Ergebnis. Aber: Das Power-Duo bekam immerhin drei Pünktchen mehr als in der letzten Show.

