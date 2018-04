Schluss mit Erholung! Nachdem sich die zwölf Tanzpaare von Let's Dance über Ostern eine kurze Auszeit vom schweißtreibenden Training gönnen durften, geht es heute hoffentlich frisch und motiviert in die nächste Runde. Tina Ruland (51) und Jessica Paszka (27) haben die Show bereits verlassen und auch heute müssen die Promis wieder alles geben, um die Jury und die Fernsehzuschauer von sich zu überzeugen. Wer ergattert wohl die meisten Punkte?

Unternehmerin Judith Williams (45) liefert seit Staffelbeginn immer Topleistungen ab, doch auch andere Kandidaten sind ihr mittlerweile dicht auf den Fersen. Für eine echte Überraschung in der dritten Show sorgte Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht (26) mit seinem Paso Doble. Gemeinsam mit seiner Partnerin Renata Lusin (30) begeisterte er das Publikum und erhielt von der Jury stolze 26 Punkte. Auch Comedian Ingolf Lück (59) entpuppte sich in den vergangenen Wochen als Tanztalent – wird er es heute wieder auf einen der vorderen Plätze schaffen?

GZSZ-Schauspielerin Iris Mareike Steen (26) zog sich bei ihrem jüngsten Auftritt mit Christian Polanc (39) eine Verletzung am Fuß zu. Trotz anhaltender Schmerzen will der Serienstar heute wieder alles geben – ob sich dieser Kampfgeist auszahlt? TV-Koch Chakall musste bislang jedes Mal zittern und konnte sich nur durch die zahlreichen Anrufe der TV-Zuschauer retten. Schafft er es wohl in die nächste Runde? Wer hat eurer Meinung nach die Nase vorn im Kampf um den Titel "Dancing Star 2018"? Stimmt ab!

Florian Ebener/Getty Images Renata Lusin und Jimi Blue Ochsenknecht bei "Let's Dance"

Anzeige

Instagram / irismareikesteen Christian Polanc und Iris Mareike Steen im "Let's Dance"-Studio

Anzeige

Lukas Schulze/Getty Images Chakall und Marta Arndt bei der großen Kennenlernshow von "Let's Dance"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de