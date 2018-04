Sie feiert ihr TV-Comeback! Seit zwei Jahren ist es musikalisch ziemlich ruhig um Sarah Lombardi (25), doch jetzt meldet sie sich wieder zurück. Mit einer deutlich kürzeren Frisur, einem erwachseneren Style und einer neuen Single erfindet sich die 25-Jährige in vielen Bereichen komplett neu. Diese Verwandlung kommt ziemlich überraschend, doch ein Kamerateam begleitete die Sängerin während des ganzen Prozesses: In vier Wochen startet Sarahs neue Dokusoap!

Wie eine Pressemitteilung verrät, wird das Format mit "Sarah – Zurück zu mir" fast genauso heißen wie ihr Album. Drei Folgen lang bekommen ihre Fans voraussichtlich jeweils ab 20:15 Uhr viele Einblicke und Hintergrundinformationen geliefert: Neben Sarahs Arbeit an der neuen Platte in Nashville, im US-Bundesstaat Tennessee, soll auch ihr Privatleben gezeigt werden. Wie schafft es die Nochehefrau von Pietro (25), Karriere und Söhnchen Alessio (2) unter einen Hut zu bringen? Ab dem 9. Mai gibt es die Antwort darauf und weitere spannende Storys auf RTL II zu sehen – fünf Tage nach ihrem Album-Release.

Da haben die Zuschauer wirklich die Qual der Wahl vor den Fernsehbildschirmen, denn ein anderer Unterhaltungskracher läuft am selben Tag an. In Bachelor in Paradise gehen zahlreiche Singles auf Liebessuche bei RTL. Vor allem der Cast dürften bei dieser Kuppelshow interessant sein, der besteht nämlich aus verschmähten Ex-Kandidaten und Kandidatinnen aus Der Bachelor und Die Bachelorette. Welches der beiden Formate werdet ihr euch ansehen? Stimmt ab!

RTL II / Per Florian Appelgren Sarah Lombardi, Sängerin

Anzeige

P. Hoffmann / WENN.com Sarah und Alessio Lombardi im April 2018 im Heide Park Soltau

Anzeige

MG RTL D / Arya Shirazi Kandidaten von "Bachelor in Paradise" 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de